Возбуждено уголовное дело после гибели российских миротворцев в Карабахе

По двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в результате которых погибли российские миротворцы, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Азербайджана в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 20 сентября группа военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в антитеррористических мероприятиях в селе Джанятаг, обстреляла автомобиль с военнослужащими Миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), «ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям». В результате погибли пятеро военнослужащих.

Второй инцидент произошел в тот же день в том же селе.

«Неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль «Камаз», принадлежащий РМК», – сообщает прокуратура. В результате один миротворец погиб, еще один получил ранения.