Рассказавшего о похитившем и избившем его Тесаке подростка проверят на наркотики

Подростка из села Некрасовка Хабаровского края проверят на употребление наркотиков после рассказа о том, что его похитил и избил мужчина, назвавшийся Тесаком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Полиция не поверила словам подростка о том, что его похитили и отвезли в заброшенный дом, где пытали в течение нескольких часов. Ему назначили медицинскую экспертизу на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Shot отмечает, что полиция при этом возбудила уголовное дело о похищении человека.