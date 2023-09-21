Российского подростка похитили и пытали из-за карточного долга отчима
В Хабаровском крае мужчина похитил 15-летнего подростка и пытал его из-за карточного долга отчима. Об этом сообщает РЕН ТВ.
20 сентября в селе Некрасовка девятиклассник возвращался из школы. Неизвестный напал на него сзади и усыпил, приложив к лицу тряпку, пропитанную каким-то веществом. После этого похититель привез находящегося без сознания подростка в заброшенный дом.
Там мужчина назвался Тесаком и стал избивать мальчика палкой, а также пытать электрошокером, требуя, чтобы его отчим вернул ему долг в пять миллионов рублей. Похититель заявил, что эти деньги были проиграны отчимом в карты, когда он отбывал срок в колонии.
Через несколько часов преступник привез подростка к школе и там оставил. Полиция проводит проверку.
Его отчим действительно сидел в колонии за разбой, хищение оружия и документов, однако уверяет, что ему не знаком мужчина по прозвищу Тесак.