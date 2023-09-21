Студенты в Мордовии могли отравиться из-за переизбытка придающего газу запах вещества

Причиной отравления 17 учащихся колледжа в городе Краснослободск в Мордовии мог стать переизбыток придающего газу запах вещества в системе газоснабжения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации источника Shot, пострадавшие могли получить отравление в результате переизбытка одоранта в системе газоснабжения — это вещество добавляют с сигнальной целью для придания запаха газу.

В мордовском медицинском колледже во время проведения работ на газовой системе произошла утечка. В результате симптомы отравления были обнаружены у 17 студентов от 16 до 18 лет. Из них в реанимацию попали пять человек — они находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.