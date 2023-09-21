Российские полицейские попались на подпольной торговле изъятыми сигаретами

В Омске четверо полицейских попались на подпольной торговле сигаретами, изъятыми у местных коммерсантов. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, незаконной подработкой силовики занимались пять лет, реализуя хранившиеся на складе вещественные доказательства. В незаконном бизнесе участвовали три сотрудника полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и участковый.