Количество пострадавших из-за отравления бытовым газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии увеличилось до 27. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

© Число пострадавших от отравления газом в Мордовии увеличилось до 27

«Возросло до 27 [человек]», — уточнили в ведомстве.

1 сентября в Краснослободскую больницу обратились несколько учащихся медицинского колледжа с признаками отравления бытовым газом. Многих из них госпитализировали. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Следователи возбудили дело из-за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Мордовии начала проверять информацию о массовом отравлении студентов.

До этого в единой дежурной диспетчерская службе Краснослободского района Мордовии сообщили, что в медколледже 22 человека отравились газом. Одна из студенток рассказала подробности происшествия.