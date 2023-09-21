Российские первоклассники получили ожоги глаз во время уроков

В Челябинске первоклассники получили ожоги глаз во время уроков в санатории. Об этом сообщается на странице «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 19 сентября. По словам матери одного из пострадавших, в этот день кабинет первоклассников в школе №47 был занят — там проводили медосмотр. Школьников отправили заниматься в соседний санаторий.

«Когда учитель прошел в кабинет, там были включены ультрафиолетовые лампы. И она не нашла, как их выключить. Лампочки находились прямо возле доски», — рассказала россиянка, уточнив, что дети провели в этом кабинете два урока.

После занятий первоклассники стали жаловаться на проблемы со зрением. В травмпункте установили, что школьники получили слабые ожоги глаз. Медработники заявили, что повреждения незначительные и оснований для обращения в прокуратуру нет. Несмотря на это, одна из родительниц уже обратилась в инстанцию.