В Иркутске совершил аварийную посадку самолет

В аэропорту Иркутска аварийную посадку выполни самолет Ан-26, причиной стал отказ двигателя, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР .

Как сообщается на сайте СКР, самолет следовал рейсом Ленск – Иркутск. Всего на борту было четверо членов экипажа и 25 пассажиров, никто из них не пострадал.