В Иркутске совершил аварийную посадку самолет

Самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку в Иркутске
В аэропорту Иркутска аварийную посадку выполни самолет Ан-26, причиной стал отказ двигателя, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Как сообщается на сайте СКР, самолет следовал рейсом Ленск – Иркутск. Всего на борту было четверо членов экипажа и 25 пассажиров, никто из них не пострадал.
Следователи проводят доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).
Ранее самолет «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.