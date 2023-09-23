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Самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку в Иркутске

В аэропорту Иркутска аварийную посадку выполни самолет Ан-26, причиной стал отказ двигателя, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Иркутске совершил аварийную посадку самолет
© ТАСС

Как сообщается на сайте СКР, самолет следовал рейсом Ленск – Иркутск. Всего на борту было четверо членов экипажа и 25 пассажиров, никто из них не пострадал.

Следователи проводят доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Ранее самолет «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

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