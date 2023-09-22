Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал 21-летнего кикбоксера, подозреваемого в избиении подростка на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Следствием установлено, что 20 сентября мужчина нанес многочисленные удары подростку. По данным «Московского комсомольца», задержанного возмутило, что школьник, сопровождавший бабушку из магазина, слишком медленно переходил дорогу. Пострадавший пережил остановку сердца и был доставлен в больницу в критическом состоянии.