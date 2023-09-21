В медколледже в Мордовии не менее 17 человек отравились газом

"21 сентября в 15:50 поступила информация, что в Краснослободском районе в населенном пункте Краснослободск в медицинском колледже произошло отравление неизвестным газом. Пострадали, по предварительным данным, 17 или 18 человек, из них 9 детей. Пятеро находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет", - сказала собеседница агентства.