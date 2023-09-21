Суд в Москве вынес приговор главе IT-управления ФТС Васильеву

Дорогомиловский суд Москвы приговорил начальника Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева к 9,5 года колонии за взятки на 25 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Суд признал Васильева виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима», — указал собеседник агентства.

Суд также назначил обвиняемому штраф в размере 10 млн рублей и на 10 лет лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В конце января Басманный суд Москвы арестовал Васильева по делу о взятке в особо крупном размере.