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Выпущенный ВСУ снаряд разорвался на территории российского предприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

На территории предприятия под Белгородом разорвался снаряд ВСУ
© globallookpress.com

Под обстрел попало село Новая Таволжанка, окраина которого находится примерно в километре от российско-украинской границы. Один из снарядов разорвался на территории предприятия и повредил автомобиль, уточнил губернатор.

Пострадавших нет, подчеркнул Гладков. Продолжается подворовой обход территории, добавил он.

Ранее в другом приграничном российском регионе – Брянской области – ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины.

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