На территории предприятия под Белгородом разорвался снаряд ВСУ

Выпущенный ВСУ снаряд разорвался на территории российского предприятия
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Под обстрел попало село Новая Таволжанка, окраина которого находится примерно в километре от российско-украинской границы. Один из снарядов разорвался на территории предприятия и повредил автомобиль, уточнил губернатор.
Пострадавших нет, подчеркнул Гладков. Продолжается подворовой обход территории, добавил он.
Ранее в другом приграничном российском регионе – Брянской области – ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов со стороны Украины.
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