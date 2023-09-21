На территории предприятия под Белгородом разорвался снаряд ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область . Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Новая Таволжанка, окраина которого находится примерно в километре от российско-украинской границы. Один из снарядов разорвался на территории предприятия и повредил автомобиль, уточнил губернатор.