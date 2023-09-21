В Астраханской области при опрокидывании лодки погиб судоводитель

"На реке Волге в районе села Каменный Яр Черноярского района Астраханской области, во время набора скорости маломерного судна "Казанка" под управлением мужчины 2000 года рождения, на борту которого находилось еще четыре взрослых пассажира, в кормовую часть данного судна стала поступать вода, в результате чего она полностью погрузилась в воду. Пассажирам удалось выбраться из воды, а судоводитель утонул, его местонахождение в настоящее время не установлено", - сообщила Глущенко, уточнив, что ведутся поиски тела.