В Петербурге мужчину задержали за нападение на сотрудницу отдела миграции

В Петербурге следователи подозревают 39-летнего мужчину в нападении на сотрудницу отдела миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел накануне, в Московском районе. По версии правоохранителей, местный житель пришел в отдел миграции и начал возмущаться из-за очереди. После этого одна из работниц призвала мужчину прекратить беспорядок, и он нанес ей удары по голове и туловищу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.