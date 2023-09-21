В Каменске-Уральском Свердловской области пенсионер с оружием забаррикадировался в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал »Подслушано Каменск-Уральский».

По данным источника, инцидент произошел на улице Алюминиевая, дом 29. В Подъезде дом забаррикадировался вооруженный 82-летний россиянин — он угрожает окружающим самострелом, если они приблизятся.

На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. С пенсионером пытаются договориться. О том, чего требует россиянин, ничего не сообщается. По предварительным данным, он не состоит на учете у психиатра.