Mash: у Барышева из "Дома 2" украли 1,8 млн рублей, полученных за участие в СВО
Участник шоу "Дом 2" Никита Барышев обратился в полицию - у молодого человека украли 1 миллион 876 тысяч рублей, которые он получил за участие в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Mash.
26-летний Никита Барышев отправился в зону СВО по мобилизации осенью прошлого года.
Недавно молодой человек ненадолго вернулся в Москву, причина отпуска печальная - у Никиты Барышева скончался дедушка, так что пришлось ехать на похороны.
После завершения скорбных мероприятий Барышев отправился в ночной клуб, а утром обнаружил, что с его карты списана крупная сумма.
Сейчас злоумышленников ищет полиция.
Никита Барышев участвовал в шоу "Дом 2" в 2019 и 2020 годах, правда, найти свою любовь на телестройке он так и не смог.