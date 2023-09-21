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Mash: у Барышева из "Дома 2" украли 1,8 млн рублей, полученных за участие в СВО

Участник шоу "Дом 2" Никита Барышев обратился в полицию - у молодого человека украли 1 миллион 876 тысяч рублей, которые он получил за участие в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Mash.

26-летний Никита Барышев отправился в зону СВО по мобилизации осенью прошлого года.

Недавно молодой человек ненадолго вернулся в Москву, причина отпуска печальная - у Никиты Барышева скончался дедушка, так что пришлось ехать на похороны.

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После завершения скорбных мероприятий Барышев отправился в ночной клуб, а утром обнаружил, что с его карты списана крупная сумма.

Сейчас злоумышленников ищет полиция.

Никита Барышев участвовал в шоу "Дом 2" в 2019 и 2020 годах, правда, найти свою любовь на телестройке он так и не смог.

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