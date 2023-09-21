Участник шоу "Дом 2" Никита Барышев обратился в полицию - у молодого человека украли 1 миллион 876 тысяч рублей, которые он получил за участие в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Mash.

26-летний Никита Барышев отправился в зону СВО по мобилизации осенью прошлого года.

Недавно молодой человек ненадолго вернулся в Москву, причина отпуска печальная - у Никиты Барышева скончался дедушка, так что пришлось ехать на похороны.

После завершения скорбных мероприятий Барышев отправился в ночной клуб, а утром обнаружил, что с его карты списана крупная сумма.

Сейчас злоумышленников ищет полиция.