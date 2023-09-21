В Москве арестовали забравшегося на высотку на Котельнической набережной

В Москве суд арестовал на 10 суток руфера, который забрался на высотку на Котельнической набережной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда.

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По словам собеседницы, инстанция признала Андреса Гонсалеса виновным в совершении административного нарушения.

«Ему назначено наказание суммарно по двум делам в виде административного ареста сроком на десять суток, а также административного штрафа в размере четырех тысяч рублей», — сообщается в публикации.

Суд также готовится рассмотреть дела еще 12 человек, которых подозревают в таком же правонарушении.