Участников террористического сообщества в колонии отдали под суд

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела пяти участников террористического сообщества, созданного в калмыцкой колонии из числа отбывавших там наказание заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Амира Тахтамышева, Магомеда Джамаева, Магомеда Магомедова, Таира Байгазиева и Магомедаги Алиханова будут судить в Южном окружном военном суде.

По данным следствия, террористическое сообщество в 2013 году в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Калмыкии создал уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, который отбывал срок за незаконный оборот оружия. Туда вошли более 100 заключенных, среди которых были Тахтамышев, Джамаев, Магомедов, Байгазиев и Алиханов. Они учили арабский язык, на лекциях изучали экстремистскую литературу, распространяли идеологию радикального ислама, занимались публичным оправданием терроризма и призывали к террористической деятельности.