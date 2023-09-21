Пожар произошел в недостроенном административном торговом здании на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России, в помещении горят покрышки и картон.

Информация о возгорании поступила спасателям в 11:42 мск. Сейчас на месте работают пожарные, которые занимаются ликвидацией огня. О пострадавших не сообщается.

В оперативных службах агентству рассказали, что на место для регулирования дорожного движения запросили сотрудников ГИБДД. К пожару следуют семь пожарных автоцистерн.

«Предварительно, горение происходит в подвальном помещении, оттуда идет черный густой дым, слышны хлопки. Личный состав вывели», — добавил представитель оперативных служб.

Напомним, что 20 сентября в доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа. В результате обрушились три этажа дома, повреждены оказались не менее десяти квартир. При разборе поврежденных конструкций обрушилась одна из стен — она упала на спасателей. Двое из них погибли.