Телефонные террористы пригрозили сбить борт «Уральских авиалиний»

«Утром 20 сентября в информационный отдел позвонили неизвестные террористы, которые пригрозили уничтожить борт [„Уральских авиалиний“] с пассажирами при посадке [в Сочи]. К счастью, информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше», — пишет telegram-канал Mash. Лайнер вылетел из Домодедово в 17:35.