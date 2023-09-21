В Ростове-на-Дону объяснили инверсионные следы в небе

Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону вызваны плановыми учениями военных. Об этом журналистам сообщили в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Ранее в местных СМИ появились фото с инверсионными следами в небе над Ростовом-на-Дону. Аналогичная ситуация произошла в регионе два дня назад, тогда сообщалось о громких звуках в регионе, власти также объяснили произошедшее учениями военных на полигоне.