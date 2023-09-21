Названа причина ночного налета дронов ВСУ на Крым и приграничные регионы

Попытка ВСУ устроить массовый налет БПЛА на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Брянскую области связана с провальной для Украины Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он предположил, что Киев решил выместить зло на полуостров и приграничные регионы РФ.

После провальной ГА ООН в Нью-Йорке Киев попытался выместить зло, запустив БПЛА по территории России, включая Крым. Они идут на любые ухищрения, не жалеют боеприпасов, лишь бы хоть как-то дотянуться до Крыма, но у ВСУ ничего не выйдет, Киев только еще сильнее разозлит крымчан. А на уничтожении БПЛА ВСУ потренируются российские расчеты ПВО, — не исключил Липовой.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным автором канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.