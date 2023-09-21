ФСБ задержала сотрудника Госстройнадзора за взятки

В Челябинской области ФСБ задержала замначальника отдела управления госстройнадзора региона. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам собеседника издания, мужчину подозревают в получении взятки от директора коммерческой структуры во время строительства одного из объектов в областном центре в 2020 году. По данным 74.RU, взамен за вознаграждение надзорная служба принимала работы беспрепятственно, а выявленные нарушения игнорировала.

Бизнесмена также задержали. В самом управлении прошли обыски. Сейчас мужчины находятся на допросе. Принимается решение о возбуждении уголовных дел о даче и получении взятки в крупном размере.