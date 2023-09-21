Эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге эскалатор на станции метро «Удельная» зажевал руку трехлетнего мальчика. Об этом пишет «Фонтанка».

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По информации издания, днем 20 сентября руку ребенка затянуло под поручень механизма. В районе 15:00 его госпитализировали с рваной раной провой кисти. Сейчас мальчик находится в отделение микрохирургии.

В свою очередь, портал 78.ru сообщил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.