В Тюмени стремянкой повредили фюзеляж самолета Utair

В тюменском аэропорту Рощино во время технических работ повредили фюзеляж самолета Boeing, принадлежащий авиакомпании Utair из ХМАО . Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«При выполнении плановой работы по перезарядке передней и основной стоек шасси после стравливания давления в стойках произошла просадка ВС BOEING 737-500 — повреждение фюзеляжа стремянкой. Расследование проводит Тюменское МТУ Росавиации », — говорится в сообщении.

Сообщается также, что эксплуатацией этого самолета занимается авиакомпания Utair. Ранее URA.RU рассказало о том, как самолетам авиакомпании потребовалось несколько попыток для приземления в аэропортах.