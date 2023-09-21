Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве газа в Балашихе
Пять пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья пишет ТАСС.
20 сентября в жилом девятиэтажном здании Балашихи произошел взрыв газ. В результате здание частично обрушилось, погибло несколько человек. В ходе спасательных работ произошло повторное частичное обрушение, которое стало причиной гибели двух сотрудников МЧС.
В Минздраве Московской области уточнили, что в результате ЧП в Балашихе погибли семь человек, восемь из двадцати пострадавших были госпитализированы.
«На данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести. Еще три пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Московской области», - отметил представитель ведомства.
Он также подчеркнул, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
После взрыва ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что семьи погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат денежную выплату в размере 1 млн рублей. Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжелое, выплатят по 500 тысяч рублей.