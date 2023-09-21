Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве газа в Балашихе

Пять пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья пишет ТАСС.

20 сентября в жилом девятиэтажном здании Балашихи произошел взрыв газ. В результате здание частично обрушилось, погибло несколько человек. В ходе спасательных работ произошло повторное частичное обрушение, которое стало причиной гибели двух сотрудников МЧС.

В Минздраве Московской области уточнили, что в результате ЧП в Балашихе погибли семь человек, восемь из двадцати пострадавших были госпитализированы.

«На данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести. Еще три пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Московской области», - отметил представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.