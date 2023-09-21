В Шереметьево у пассажирки нашли украшения на 1,2 млн рублей

«Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 1,2 млн руб. обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже пассажирки, прибывшей из Турции. Серьги, браслеты, кольца и колье, всего 158 изделий, она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить», – говорится в сообщении.