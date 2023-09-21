В Шереметьево у пассажирки нашли украшения на 1,2 млн рублей

Ювелирные изделия на 1,2 млн руб. без декларации обнаружили в Шереметьево в багаже пассажирки из Турции
Шереметьевские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Турции ювелирные изделия на 1,2 млн руб., сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 1,2 млн руб. обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже пассажирки, прибывшей из Турции. Серьги, браслеты, кольца и колье, всего 158 изделий, она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу. По словам женщины, она перевозила таким способом драгоценности, чтобы не повредить», – говорится в сообщении.
Как уточняется, экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы, имеют гальваническое покрытие золотом, родием и вставки из фианитов, перламутра, эмали и синтетического корунда.
«В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.», – заключили в пресс-службе.