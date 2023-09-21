Иностранцы попытались вывезти из РФ самородки золота под видом украшений

В Амурской области пограничники остановили иностранцев, которые пытались вывезти из России более трех килограммов самородного золота под видом декоративных подвесок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление ФСБ .

Стоимость изъятых у иностранцев самородков оценивается более чем в 18 миллионов рублей.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира, который пытался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом четыре килограмма. Цепь из золота 999 пробы нашли в багаже мужчины. Стоимость изделия оценили более чем в десять миллионов рублей. Пассажир утверждал, что взял с собой цепь для личного пользования - носить на шее.