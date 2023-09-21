Иностранцы попытались вывезти из РФ самородки золота под видом украшений
В Амурской области пограничники остановили иностранцев, которые пытались вывезти из России более трех килограммов самородного золота под видом декоративных подвесок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление ФСБ.
Стоимость изъятых у иностранцев самородков оценивается более чем в 18 миллионов рублей.
Золото пытались вывезти под видом больших декоративных подвесок с орнаментами.
В ФСБ начали доследственную проверку.
Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира, который пытался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом четыре килограмма. Цепь из золота 999 пробы нашли в багаже мужчины. Стоимость изделия оценили более чем в десять миллионов рублей. Пассажир утверждал, что взял с собой цепь для личного пользования - носить на шее.