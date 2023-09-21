Власти Севастополя опровергли работу систем ПВО

Сообщения о том, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО) не соответствует действительности. Об этом написал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников — это неправда», — сообщил Развожаев.

Глава города подчеркнул, что работа систем ПВО идет, но в районе Крымской зоны, а не в Севастополе. Из-за ситуации на полуострове все службы находятся в состоянии боевой готовности и контролируют воздушную обстановку.

Развожаев призвал доверять только официальной информации. По его мнению, главная цель дезинформаторов — посеять панику среди людей.

В ночь на четверг, 21 сентября, Украина массово пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников. Средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом, а также по одному над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.