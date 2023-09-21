В Южной Корее разбился истребитель KF-16

Истребитель KF-16 разбился во время взлета с базы в Республике Корея, летчик сумел катапультироваться. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент случился на базе в уезде Сосан на юго-западе страны в районе 08:20 по местному времени (02:20 мск), на борту находился только пилот.

"Летчик катапультировался, он в безопасности", - сообщили в ВВС.

Он был госпитализирован.