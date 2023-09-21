В Крыму жителей призвали сохранять спокойствие при звуках работы ПВО

"Просим всех крымчан сохранять спокойствие. Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО, отойдите от окон. Официальная информация будет позже", - говорится в сообщении.

Он также попросил жителей сообщать по телефонам специальных служб или горячих линий об обнаружении обломков БПЛА, сбитых ПВО, или дронах, посаженных средствами радиоэлектронной борьбы.

Позднее Минобороны России сообщило, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена атака беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей - по 1.