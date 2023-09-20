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В Пензенской области упал легкомоторный самолет

Приволжская транспортная прокуратура сообщила о падении легкомоторного самолёта в Пензенской области.

В Пензенской области упал легкомоторный самолет
© РИА Новости

Отмечается, что по факту крушения самолёта прокуратура начала проверку.

«По предварительным данным 20 сентября 2023 года, около 16:10 (время московское), вблизи деревни Князь Умёт в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолёта марки Бекас. Обстоятельства и причины падения устанавливаются», – сообщили в ведомстве.

В данный момент на месте крушения работает следственно-оперативная группа Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте. Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Ранее у самолёта Cessna лопнуло колесо в Пулково.

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