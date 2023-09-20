На месте обрушения дома в Балашихе начался пожар
В Балашихе возник пожар в девятиэтажном жилом доме, где произошел взрыв газа и обрушение конструкций. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, вокруг дома распространяется густой серый дым, чувствуется сильный запах гари. Очаг возгорания находится на уровне 3-4 этажей.
Ранее спасатели ликвидировали в девятиэтажке пожар на лестничной площадке на площади 5 кв. м.
Напомним, что в жилом доме утром в среду, 20 сентября, произошел взрыв газа. Частично обрушились три этажа. Жертвами инцидента стали 5 человек.
Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.
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