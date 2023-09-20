В ЛНР задержали шпиона, передававшего Украине данные о ВС РФ

"С начала 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках выполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованной в проведении специальной военной операции", - сказано в сообщении.