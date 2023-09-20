В ЛНР задержали шпиона, передававшего Украине данные о ВС РФ
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя поселка Новоайдар, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина передавал Киеву информацию о скрытых позициях и местах дислокации военной техники Вооруженных сил РФ, участвующей в специальной военной операции.
Задержанный, "руководствуясь личными мотивами", оказывал содействие ВСУ и сотрудничал с сотрудниками Службы безопасности Украины.
"С начала 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках выполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованной в проведении специальной военной операции", - сказано в сообщении.
Данные о российских военных и технике мужчина передавал сотрудникам украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры.