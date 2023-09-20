В Балашихе снова произошло обрушение дома
В пострадавшем из-за взрыва газа девятиэтажном доме в Балашихе снова произошло обрушение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Источник сообщает, что в здании рухнула плита.
Помимо этого, в МЧС России рассказали о том, что спасатели вновь приступили к разбору завалов – ранее они приостановили спасательные работы из-за угрозы обрушения.
«В подмосковной Балашихе возобновлены поисковые работы после повторного обрушения», – сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
20 сентября в подмосковном городе Балашиха взорвался газ в жилом девятиэтажном здании. В результате взрыва обрушилось несколько этажей здания, погибло четыре жильца. Позже под завалами погибло ещё двое спасателей. Кроме того, сообщается о четверых пострадавших. Двое жителей здания, согласно имеющейся информации, остаются под завалами.