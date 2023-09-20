В пострадавшем из-за взрыва газа девятиэтажном доме в Балашихе снова произошло обрушение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник сообщает, что в здании рухнула плита.

Помимо этого, в МЧС России рассказали о том, что спасатели вновь приступили к разбору завалов – ранее они приостановили спасательные работы из-за угрозы обрушения.

«В подмосковной Балашихе возобновлены поисковые работы после повторного обрушения», – сообщили в пресс-службе МЧС РФ.