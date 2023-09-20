Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолет. Об этом в среду, 20 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Согласно его информации, бизнес-джет Bombardier Learjet 60 с позывным IFA1293, зарегистрированный в Германии, вылетел из столичного Внуково около 13:00 по московскому времени. Некоторое время борт двигался с отключенным транспондером, а затем вошел в воздушное пространство Латвии.

Пунктом прибытия самолета указан аэропорт немецкого Ганновера. Предполагается, что джет преодолеет расстояние над Балтийским морем и совершит посадку в течение ближайшего часа. Известно также, что рано утром в этот же день Learjet 60 Нюрнберга.

Сведения о том, кто может находиться на борту лайнера санитарной авиации, отсутствуют. Как правило, для пролета подобных судов требуется специальное разрешение. Оно выдается в том случае, если рейс выполняется в гуманитарных целях, к примеру, для перевозки больного на лечение.

По данным из открытых источников, среди крупнейших и наиболее известных медицинских учреждений Ганновера — Международный институт неврологии (INI), а также Университетская клиника, где особой оценкой мирового медицинского сообщества отмечено отделение трансплантационной хирургии и иммунологии.