В Сети появились первые кадры с заслуженной артисткой РФ Рамилей Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) после задержания с наркотиками. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Сейчас актриса находится в пензенском СИЗО №1. Суд рассматривает ее жалобу по поводу ареста.

Напомним, что уголовное дело в отношении Искандер возбудили после обыска, проведенного сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков в ее квартире. Правоохранители обнаружили дома у артистки амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля еще два свертка с порошком общей массой 1996 граммов. Экспертиза показала, что это мефедрон.