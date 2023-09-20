В Сети появились первые фото артистки Рамили Искандер после задержания
В Сети появились первые кадры с заслуженной артисткой РФ Рамилей Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) после задержания с наркотиками. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Сейчас актриса находится в пензенском СИЗО №1. Суд рассматривает ее жалобу по поводу ареста.
Напомним, что уголовное дело в отношении Искандер возбудили после обыска, проведенного сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков в ее квартире. Правоохранители обнаружили дома у артистки амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля еще два свертка с порошком общей массой 1996 граммов. Экспертиза показала, что это мефедрон.
По информации Mash, после допроса полиция вышла на предполагаемого покупателя наркотиков. Им оказался 32-летний мужчина. Его автомобиль остановили в Пензе — внутри нашли 10 кг мефедрона. Задержанный признался, что нашел товар по координатам, которые получил от Искандер.