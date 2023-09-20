В пострадавшей от взрыва газа многоэтажке в Балашихе началось задымление

Задымление возникло в многоэтажке в Балашихе, где ранее взорвался газ, а затем произошло обрушение стены на спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, задымление возникло в подъезде между этажами. А у самого дома сильно пахнет газом.

В МЧС России уточнили, что возгорание было на лестничной площадке. Его площадь составила 5 кв. метров, и пожар уже полностью потушен.

«В настоящее время дом отключен от магистрального газоснабжения», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе сегодня утром. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Спасатели эвакуировали 170 человек. В МЧС сообщали, что погибли четверо жильцов дома, четверо пострадали, еще двое остаются под завалами.

При этом во время спасательной операции произошло повторное обрушение, под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС, двое из них погибли.