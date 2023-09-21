Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до семи человек

Число погибших при взрыве газа в доме в подмосковной Балашихе увеличилось до семи человек, пострадали 20. Завалы полностью разобраны. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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— Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семеро погибли. Восемь человек были госпитализированы, 12 от госпитализации отказались, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что завалы на месте ЧП полностью разобраны, вывезено 226 кубометров мусора.

Вечером 20 сентября тела женщины и ребенка были найдены под завалами дома в подмосковной Балашихе во время поисковых работ. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в жилой девятиэтажке в Балашихе. Утром 20 сентября там взорвался газ. Изначально сообщалось о гибели трех человек. Однако через некоторое после начала разборов завалов произошло повторное обрушение, в результате которого пострадали шесть сотрудников МЧС.