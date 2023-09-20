Глава российского представительства Kia ограблен в Москве

В Москве неизвестный преступник проник в кабинет кабинета президента Kia в России и СНГ Санг Гвон Джонга и украл оттуда деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, злоумышленник пришел в бизнес-центр «Лайт хаус» около семи вечера и направился в офис российского представительства корейского автопроизводителя Kia.

Он вскрыл дверь на пожарной лестнице и забрал из тумбочки в кабинете руководителя $500 (около 50 тысяч рублей).

Санг Гвон Джонг ранее был назначен на должность президента компании KIA Russia & CIS и приступил к исполнению обязанностей в московском офисе.