Глава российского представительства Kia ограблен в Москве
В Москве неизвестный преступник проник в кабинет кабинета президента Kia в России и СНГ Санг Гвон Джонга и украл оттуда деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, злоумышленник пришел в бизнес-центр «Лайт хаус» около семи вечера и направился в офис российского представительства корейского автопроизводителя Kia.
Он вскрыл дверь на пожарной лестнице и забрал из тумбочки в кабинете руководителя $500 (около 50 тысяч рублей).
Санг Гвон Джонг ранее был назначен на должность президента компании KIA Russia & CIS и приступил к исполнению обязанностей в московском офисе.
Ранее во время свадьбы в московском ресторане «Хаят» неизвестный украл у невесты 200 тысяч рублей. Подаренные на праздник деньги невеста складывала в сумочку, где уже хранилась часть личных денег девушки. В какой-то момент невеста обнаружила пропажу – из сумочки исчезли подаренные гостями 150 тысяч рублей, а также 50 тысяч из личных накоплений.