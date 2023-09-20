Турецкая актриса Мерве Каяалп покончила с собой в 36 лет

18 сентября в Даламане покончила с собой 36-летняя турецкая актриса театра, кино и ТВ Мерве Каяалп. Об этом сообщает ntv.com.tr, похороны артистки прошли сегодня.

© Российская Газета

Мерве Каяалп окончила актерский факультет Университета Сулеймана Демиреля в Испарте. Работала в Стамбульском государственном театре. Через полтора года перешла в частный театр.

Сниматься в рекламе, а после - в сериалах, начала еще во время учебы в университете.

Как актриса ТВ дебютировала в роли Хюсние в сериале "Сакарья Фират", позже присоединилась к актерскому составу сериала "Маленький апокалипсис" - во втором сезоне шоу. В 2014 году сыграла Дефне в сериале "Мечты и надежды". Наиболее известна актриса по сериалу "Воин".

В некрологе отмечено, что за короткий срок Каяалп успела сделать себе имя в мире национального альтернативного театра.