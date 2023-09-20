СМИ объяснили скопление силовиков в Ростове-на-Дону

Скопление сотрудников силовых структур в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий с целью выявления нелегальных мигрантов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что утром 20 сентября в соцсетях были размещены фото и видео с большим скоплением представителей разных силовых структур в Ростове-на-Дону.

«Идёт проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия», — заявил источник.

Он уточнил, что планируется «отработка в жилом секторе».