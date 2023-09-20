Число погибших при взрыве в Балашихе достигло пяти

Количество жертв взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе увеличилось до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в девятиэтажном доме на Октябрьской улице в Южном микрорайоне. По неофициальной версии, в одной из квартир произошла утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".