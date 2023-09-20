Эксперт по ЖКХ высказался о взрыве газа в жилом доме в Балашихе

Что именно произошло в квартире дома в Балашихе, пока неизвестно, это выяснится в ходе расследования. Некоторое время назад, например, был случай, когда взрыв газа в квартире был использован для суицида. И как защититься от такого? Тут никакая проверка оборудования не поможет... При этом в новостных лентах я видел заявления жильцов дома в Балашихе, которые говорили, что в этом доме газовики проверяли оборудование незадолго до инцидента. Но насколько это соответствует действительности, пока неизвестно. Кроме того, даже если проверка и проводилась, то это не означает, что газовики смогли попасть во все квартиры. А если жилец не пустил проверяющего в квартиру, то, например, нельзя узнать, хорошо ли там работает вентиляция. Если она перекрыта, если человек вопреки запрету врезал туда холодильник - как у нас любят делать, если вентиляция просто забилась - например, кто-то выкинул туда строительный мусор и перекрыл каналы, то это может привести к подобного рода инцидентам.

Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ