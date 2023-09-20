Эксперт по ЖКХ высказался о взрыве газа в жилом доме в Балашихе
Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент со взрывом газа в многоквартирном жилом доме в Балашихе. Специалист призвал дождаться результатов расследования произошедшего, на основании которых можно будет говорить о наличии вины представителей газовых служб.
Что именно произошло в квартире дома в Балашихе, пока неизвестно, это выяснится в ходе расследования. Некоторое время назад, например, был случай, когда взрыв газа в квартире был использован для суицида. И как защититься от такого? Тут никакая проверка оборудования не поможет... При этом в новостных лентах я видел заявления жильцов дома в Балашихе, которые говорили, что в этом доме газовики проверяли оборудование незадолго до инцидента. Но насколько это соответствует действительности, пока неизвестно. Кроме того, даже если проверка и проводилась, то это не означает, что газовики смогли попасть во все квартиры. А если жилец не пустил проверяющего в квартиру, то, например, нельзя узнать, хорошо ли там работает вентиляция. Если она перекрыта, если человек вопреки запрету врезал туда холодильник - как у нас любят делать, если вентиляция просто забилась - например, кто-то выкинул туда строительный мусор и перекрыл каналы, то это может привести к подобного рода инцидентам.Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ
На предотвращение подобных случаев было нацелено постановление правительства, согласно которому с 1 сентября 2023 года не допускается привлечение разных организаций к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме, а техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны заниматься только газораспределительные организации, отметил эксперт.
"Считается, что если все будет обслуживать одна организация, и никаких фиктивных договоров на обслуживание с непонятными сторонними компаниями заключаться не будет, то это повысит безопасность газовых сетей. Так это или не так - мы узнаем со временем, до 1 января 2024 года будет длиться переходный период. Но с точки зрения порядка эксплуатации газового оборудования и газовых сетей сейчас реализуется именно такой подход", — отметил специалист, добавив, что, согласно закону, все потребители газа в жилых домах обязаны заключить договор на регулярное техническое обслуживание газового оборудования.
Степура вместе с тем напомнил о действиях, которые необходимо совершить в случае появления запаха газа в квартире.
"Если вы почувствовали запах газа, то, во-первых, нельзя включать свет, пользоваться электроприборами, чтобы не было искры. Во-вторых, следует перекрыть кран газопровода, если он есть в доступе. Также нужно открыть окно и позвонить в газовую службу", — сказал эксперт.
Утром 20 сентября в жилой многоэтажке, расположенной на Октябрьской улице в Балашихе, прогремел взрыв. В результате произошло обрушение нескольких этажей, есть погибшие и пострадавшие. Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Во время аварийно-спасательных работ перекрытия дома рухнули, при повторном обрушении погибли два спасателя.