СМИ сообщили о гибели спасателей под завалами в Балашихе

Двое из шести спасателей, оказавшихся под завалами дома в Балашихе, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.

Утром 20 сентября в одном из домов подмосковной Балашихи произошел взрыв газа и обрушились несколько этажей.

Во время спасательной операции произошло повторное обрушение, под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС.

Спасателей извлекли из-под завалов, двое из них погибли, четверо пострадали, уточнили в МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что взрыв газа привел к обрушению третьего, четвертого и пятого этажей, повреждено не менее десяти квартир. Их жителей разместят в ДК «Балашиха».

В МЧС сообщали, что погибли четверо жильцов дома, четверо пострадали, еще двое остаются под завалами.