Глава Подмосковья назвал срок начала устранения последствий взрыва в Балашихе
К ликвидации последствий взрыва газа в подмосковной Балашихе приступят уже 20 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.
«Сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах», — сказал глава региона.
Экспертиза частично разрушенного в результате взрыва газа дома займет около двух дней, подчеркнул Воробьев. В ходе мероприятий будут проверены соседние подъезды. «Убедимся, что повреждения не пойдут дальше», — пояснил губернатор.
Взрыв газа в доме на Октябрьской улице произошел в Балашихе утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа дома, повреждены по меньшей мере десять квартир.
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