В доме в Балашихе, где взорвался газ, произошло повторное обрушение
В Балашихе в доме, где ранее взорвался бытовой газ, произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Сегодня утром в результате взрыва газа многоэтажке в Балашихе обрушились 3, 4 и 5 этажи, оказалось повреждено не менее 10 квартир. Над разбором завалом работают сотрудники МЧС.
По данным агентства, в процессе работы рухнули две плиты в том месте, где находились спасатели.
В настоящее время принимаются меры к их спасению.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва и обрушения дома погибли два человека.
Рамблер: главные новости