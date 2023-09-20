В Балашихе в доме, где ранее взорвался бытовой газ, произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Сегодня утром в результате взрыва газа многоэтажке в Балашихе обрушились 3, 4 и 5 этажи, оказалось повреждено не менее 10 квартир. Над разбором завалом работают сотрудники МЧС.

По данным агентства, в процессе работы рухнули две плиты в том месте, где находились спасатели.

В настоящее время принимаются меры к их спасению.