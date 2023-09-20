Стало известно, когда в жилом доме в Балашихе проверяли газовое оборудование

Сотрудники газовой службы проверяли оборудование в многоэтажке в Балашихе за месяц до взрыва. Об этом заявил ТАСС один из жильцов дома.

Сегодня утром в многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва два человека погибли. Спасатели разбирают завалы, под ними слышны голоса женщины и ребенка.

При этом, по словам одного из жильцов дома, незадолго до чрезвычайного происшествия, сотрудники газовой службы проверяли оборудование в многоэтажке.

«17 августа сотрудники газовой службы проверяли оборудование в доме», - пояснил он, уточнив, что всего в доме девять этажей и пять подъездов.

По словам жильца, в настоящее время в многоэтажке отключены свет и водоснабжение.