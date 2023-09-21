В Брянской области ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ

В Погарском районе Брянской области власти ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT. В регионе усилили меры безопасности.

Канал отмечает, что режим начал действовать в 18:00 20 сентября.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов из танка по селу Случовск Погарского района Брянской области. По данным источника, все произошло утром 20 сентября. Украинская армия выпустила по населенному пункту снаряды 125-мм калибра. Случовск находится в 1,1 км от границы. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

До этого ВСУ обстреляли село Максимовка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, одна женщина получила контузию, когда в момент обстрела выходила из дома. Он отметил, что женщина от госпитализации отказалась.