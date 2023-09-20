Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе выросло

Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе выросло до трех.

Как передает корреспондент ТАСС, только что из дома госпитализировали одну женщину. Она стала третьей пострадавшей.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате взрыва два человека погибли и двое пострадали, еще двое остаются под завалами.