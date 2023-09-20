Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех
Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе выросло до трех.
Как передает корреспондент ТАСС, только что из дома госпитализировали одну женщину. Она стала третьей пострадавшей.
Ранее в МЧС сообщали, что в результате взрыва два человека погибли и двое пострадали, еще двое остаются под завалами.
Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Спасатели эвакуировали 170 человек, организованы три пункта временного размещения. На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты, проводится разбор завалов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.